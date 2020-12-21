Пограничники еще не знают, пустят ли российского рэпера Моргенштерна в Украину
Об этом в Государственной пограничной службе ответили " Радио Свобода ".
В Государственной пограничной службе ответили, что пока не знают, кто из оперативных сотрудников ведомства уже начал проверять Моргенштерна на предмет его незаконного въезда на оккупированную территорию Украины.
Такая проверка обычно осуществляется непосредственно на границе, или может происходить и раньше.
Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, в октябре прокомментировал вопрос Крыма, отвечая на призыв своих сторонников выступить там с концертом.
"В Крым давай? Я бы с радостью в Крым. Но, к сожалению, в реальном мире, если я туда поеду - меня в Украину тогда не пустят", - заявил российский артист.
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