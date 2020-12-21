Пограничники еще не знают, пустят ли российского рэпера Моргенштерна в Украину

Об этом в Государственной пограничной службе ответили " Радио Свобода ".

"Проверка осуществляется различными путями. Если у нас относительно него будет предварительная информация о том, что он посещал оккупирован Крым, опять же, подтверждение будет осуществляться непосредственно при появлении его на государственной границе. Или же, даже если у нас нет такой информации относительно иностранца, все равно, происходит дополнительная проверка, в случае неоходимости, на государственной границе. и при подтверждении незаконных путешествий в Крым таким лицам, как я отметил, запрещается въезд в Украину и проставляется запрет на въезд сроком на три года ", - отметил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

В Государственной пограничной службе ответили, что пока не знают, кто из оперативных сотрудников ведомства уже начал проверять Моргенштерна на предмет его незаконного въезда на оккупированную территорию Украины.

Такая проверка обычно осуществляется непосредственно на границе, или может происходить и раньше.

Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, в октябре прокомментировал вопрос Крыма, отвечая на призыв своих сторонников выступить там с концертом.

"В Крым давай? Я бы с радостью в Крым. Но, к сожалению, в реальном мире, если я туда поеду - меня в Украину тогда не пустят", - заявил российский артист.

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