Отечественная торговая сеть ко дню Святого Николая передала подарки

21 декабря, 2020, 19:25

Корпорация АТБ подготовила сладкие подарочные наборы для тысячи детей, живущих в самых опасных и пострадавших от боевых действий регионах Востока Украины

Одна из крупнейших отечественных торговых сетей уже третий год устраивает праздник для детей, живущих в прифронтовых зонах восточных областей. Сладкие подарочные наборы накануне Дня Святого Николая получили дети из реабилитационного центра "Огонек надежды" в Марьинке и ученики Красногоровской музыкальной школы.

"Почаще бы к нам приезжали гости. Чтобы вся Украина видела, что Марьинка живет. Что Марьинка будет жить. И что у нас здесь есть украинская власть, мы на территории Украины. Мы очень благодарны, что вся Украина помогает нашему региону, Марьинке и всем населенным пунктам Марьинского региона", - делится впечатлениями первый заместитель председателя Марьинской городской райгосадминистрации Татьяна Збицкая.

Это дети из малообеспеченных семей. Для многих из них детство протекает в опасных и суровых условиях. Из-за войны и сложного финансового положения родители часто не в состоянии самостоятельно организовать праздник.

"Они встретятся со Святым Николаем, и получат от него сладкие подарки. Это почти две тысячи сладких подарков, которые мы получили от корпорации "АТБ-маркет" Очень важно посеять зернышки доброты, света в раненых войной детских сердцах ", - считает офицер командования объединенных сил ВСУ Борис Кутовой.

Благотворительный проект от АТБ призван вернуть детям надежду на мир и счастье, которые и олицетворяет День Святого Николая.

"У детей здесь нет ни кинотеатра, ни театра, ни цирка, ничего нет. Поэтому когда приезжают волонтеры с какими-то представлениями, дети очень рады, всегда с восторгом приходят и смотрят на это", - рассказывает директор Красногоровской музыкальной школы Наталья Гонтаренко.

Корпорация пытается придерживаться политики социально ответственного бизнеса. Всестороннюю помощь получают воины АТО, их семьи, вынужденные переселенцы, пенсионеры, дети, которые нуждаются в срочном лечении.