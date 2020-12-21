Оккупанты на Донбассе в результате обстрела ранили двоих военных
21 декабря, 2020, 11:24
21 декабря российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Южное
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"В результате вражеских выстрелов из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия получили осколочные ранения двое военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Военных доставили в медицинское учреждение, где им оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.
О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщили представителям ОБСЕ.
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