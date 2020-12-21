 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе в результате обстрела ранили двоих военных

Оккупанты на Донбассе в результате обстрела ранили двоих военных

21 декабря российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Южное

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В результате вражеских выстрелов из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия получили осколочные ранения двое военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Военных доставили в медицинское учреждение, где им оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщили представителям ОБСЕ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2020 понедельник

20 декабря, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать