Одновременно определяет COVID-19 и грипп: Украинские ученые создали новый ПЦР-тест

21 декабря, 2020, 14:54

Ученые Института молекулярной биологии и генетики разработали новый ПЦР-тест, который одновременно может определить и наличие у организма штаммов гриппа, и коронавирус

Об этом сообщает пресс-центр Института в Facebook .

Отмечается, что ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 (коронавируса) и штаммов А и В вируса гриппа.

Как сообщают ученые, продолжительность проведения теста - около 6:00.

По мнению ученых, в связи с началом сезонной эпидемии гриппа, такой тест может быть довольно актуальным.

"Новые ПЦР-тесты проверено на образцах от больных, были переданы нам Центром общественного здоровья в г.. Киеве. Надеемся на заинтересованность МЗ комбинированным ПЦР-тестом. Между тем ученые нашего института завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности, очень коварных отношении детей - риновируса и кори ", - заявил директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.

Напомним, 6545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксовалы в Украине по состоянию на 21 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb