Новый штамм коронавируса: Британия запретила кораблям покидать один из крупнейших морских портов

21 декабря, 2020, 10:50

Великобритания временно запретила кораблям покидать один из крупнейших портов страны Дувр

Как сообщили в администрации порта, такое решение было принято из-за ограничений, которые ввела Франция на фоне появления нового штамма коронавируса.

На 48 часов приостановлено доступ к паромного терминала в порту Дувра. Речь идет о все перевозки, которые имеют сопровождение.

Пассажиров и лиц, сопровождающих грузы, просят не приезжать в порт.

Запрет на морские рейсы не распространяется на корабли, которые перевозят грузы без сопровождения, а также на все перевозки в Великобританию.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса.

закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса. Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса.

приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса. Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb