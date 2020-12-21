Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля, - МОЗ Британии

По его словам, что правительству пришлось "действовать решительно", несмотря на приближение Рождества. Он отметил, что усиленные меры могут продолжаться в течение нескольких месяцев до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

"Данный штамм коронавируса - огромная проблема. Это смертельная инфекция, которую нам нужно было держать под контролем, однако новая мутация COVID-19 усложнила задачу", - отметил он.

Хэнкок назвал "безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое началось после того, как жители Лондона начали пытаться уехать из города до вступления в силу новых карантинных ограничений.

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