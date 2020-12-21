Новая разновидность коронавируса не повлияет на вакцинацию, - Германия
21 декабря, 2020, 07:36
Новый штамм коронавируса вызывает обеспокоенность, однако, судя по текущему положению дел, не повлияет на вакцинацию
Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Спан, сообщает Liga со ссылкой на ZDF.
"Если предположение верно, что этот вирус, мутировавший, гораздо больше заразен, он распространяется гораздо быстрее", - пояснил свою обеспокоенность министр.
Однако Спан подчеркнул, что, "в принципе, мутации вирусов - это нормально".
Он добавил, что, судя по нынешнему состоянию дел и по результатам консультаций с европейскими властями и Институтом Роберта Коха, мутация "не влияет на вакцинацию, и это было бы очень и очень хорошей новостью".
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- Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса.
- Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса.