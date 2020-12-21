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Espreso.tvМирНовая разновидность коронавируса не повлияет на вакцинацию, - Германия

Новая разновидность коронавируса не повлияет на вакцинацию, - Германия


фото: Reuters
Новый штамм коронавируса вызывает обеспокоенность, однако, судя по текущему положению дел, не повлияет на вакцинацию

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Спан, сообщает Liga со ссылкой на ZDF.

"Если предположение верно, что этот вирус, мутировавший, гораздо больше заразен, он распространяется гораздо быстрее", - пояснил свою обеспокоенность министр.

Однако Спан подчеркнул, что, "в принципе, мутации вирусов - это нормально".

Он добавил, что, судя по нынешнему состоянию дел и по результатам консультаций с европейскими властями и Институтом Роберта Коха, мутация "не влияет на вакцинацию, и это было бы очень и очень хорошей новостью".

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