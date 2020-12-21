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Espreso.tvЭкономикаНБУ ослабил курс гривны к доллару на 1 копейку

НБУ ослабил курс гривны к доллару на 1 копейку

Национальный банк Украины на понедельник, 21 декабря, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку - до 27,828 грн за доллар

Такие данные приведены на сайте НБУ .

Официальный курс гривни к доллару США на 21 декабря установлен на уровне 27,828 грн за доллар против 27,8184 грн за доллар накануне.

Курс гривны к евро установлен на уровне 34,1018 грн за евро против 34,0789 грн за евро в пятницу.

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