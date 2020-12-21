21 декабря, 2020, 15:38

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что сумел дозвониться до сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который причастен к его отравлению Новичком

Запись разговора он опубликовал на своем YouTube-канале и в Telegram.

По словам Навального, он представился Кудрявцеву помощником секретаря Совбеза РФ и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, благодаря чему сумел добиться от того показаний.

Оппозиционер, в частности, поинтересовался у сотрудника спецслужбы, почему операция по устранению провалилась, в ответ на что собеседник предположил, что причиной стала слишком быстрая посадка самолета в Омске и оперативные действия бригады скорой помощи в аэропорту.

"На начало разговора мы о Кудрявцева знали только три вещи. Что он состоит в группе тайных убийц, он химик, и что 25 августа он летал в Омск. Поэтому я предполагал, что он забрал из больницы мою одежду. А к концу разговора Константин нам любезно объяснил многие детали ", написал Навальный. "Сейчас я говорю абсолютно официально и направлю все соответствующие заявления. Мы знаем, что он сотрудник ФСБ. Сейчас вы услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это он. А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления ", - добавил он.

По результатам совместного расследования Bellingcat и The Insider, к которому привлекли и самого Навального, ключевую роль в его отравлении сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

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Спецоперация проводилась группой из не менее восьми человек, которые следили за оппозиционером с 2017 года.

Расследователи также выяснили, что отравление основателя ФБК в Томске могло быть уже не первым.

Через несколько дней после публикации расследования глава Кремля Владимир Путин во время пресс-конференции признал слежку за Навальный, однако заявил, что если бы спецслужбы РФ хотели его убить, то сделали бы это.