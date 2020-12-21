НАБУ сообщил о подозрении Гладковскому-младшему

21 декабря, 2020, 15:33

21 декабря Национальное антикоррупционное бюро вручило подозрение Игорю Гладковскому по делу "хищений в оборонке": инкриминируют получение взятки

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

21 декабря 2020 года НАБУ и САП вручили подозрение относительно получения взятки в размере 950 тыс. грн сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Игорю Гладковскому-младшему инкриминируют злоупотребление влиянием своего отца.

По версии следствия, он получил от Рогозы и Жукова 950 тыс. грн за влияние через отца на принятие решения генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" в интересах ООО "Оптимумспецдеталь".

"Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря усилиям подозреваемого, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома. За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору пидозрюваниий получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности - остальные фактов пока исследуют.

Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ. В целом следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми (с лицом, которому сейчас сообщено о подозрении).

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы при участии ООО "Оптимумспецдеталь", ГК "Укроборонпрома" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

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