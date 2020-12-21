На столичной стройплощадке группа молодчиков устроила погром: разгромили технику и сожгли вагончики

21 декабря, 2020, 20:30

Более 50 молодых людей в балаклавах, которых привезли микроавтобусами, атаковали строительную площадку на улице Макаровской, разбили забор и сожгли вагончики

21 декабря Министерство внутренних дел пикетировали жители аварийных домов, находящихся по адресам: ул. Макаровская, 1 и ул. Академика Ромоданова, 19 Они пришли просить защиты от произвола так называемых активистов, которые угрожают им и пытаются блокировать проект реновации аварийного жилья в Шевченковском районе столицы. За активную позицию в поддержке застройщика "ИНТЕРГАЛ-БУД" жителей постоянно шантажируют и присылают угрозы, рассказывает общественная активистка Ольга:

"Мы просим, чтобы нас защитили, защитили наши семьи. Поэтому постоянно получаем угрозы. А две недели назад на меня напали, когда я с ребенком возвращалась домой из магазина. Меня избили, а ребенка напугали", - рассказывает женщина.

Кадры погрома стройплощадке выложил в сети Фейсбук Олег Симороза - один из тех, кто управляет акциями против застройки. Более 50-ти молодых людей в балаклавах, которых свезли микроавтобусами, атаковали строительную площадку на улице Макаровской. Разбили забор и сожгли вагончики. Автор видео заявил, что строительство якобы ведется в историческом ареале.

В компании-застройщике уверяют, что имеют все разрешительные документы. В частности, на реализацию первого этапа строительства - возведение подпорной стены на склоне. А заявления псевдоактивистив о якобы охранной зоне ЮНЕСКО - не соответствуют действительности. Как и разговоры о парке - уже много лет на месте застройки свалка и незаконные гаражи. Распространяют фейки с единственной целью - шантажировать застройщика. Но компания принципиально не желает платить псевдоактивистам и их спонсорам.

"Есть разрешительные документы от департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики. Проект на реализацию первого этапа строительства зарегистрирован - возведение подпорной стены на склоне. Все необходимые разрешительные документы у компании есть", - рассказывает Сергей Алтынников, руководитель проектов ООО "СК "ИНТЕРГАЛ-БУД".

Застройщик жалуется - правоохранители не спешат с расследованием. Хотя известны имена организаторов погрома - Олег Симороза лично разместил видео нападения в интернете.

"Подали заявление в правоохранительные органы по части 2 статьи 194 Уголовного Кодекса - умышленное повреждение и уничтожение имущества группой лиц путем поджога. Наказание, предусмотренное по этой статье, лишение свободы на срок от 3 до 10 лет", - заявил юрист компании Игорь Клименко.

С жителями Макаровской пообщался советник министра МВД Иван Варченко и пообещал взять дело под контроль. Люди очень надеются, что обращение к Арсену Авакову защитит их от нападающих. Ведь уже около сотни семей договорились с компанией о получении новых квартир вместо аварийного жилья. Жители даже выставили у ворот стройплощадки свой патруль.