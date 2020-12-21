На Гавайях проснулся вулкан Килауэа: в штате объявили красный уровень угрозы

21 декабря, 2020, 18:18

21 декабря на Гавайский островаъх проснулся один из самых активных в мире вулканов Килауэа

Об этом сообщает CNN .

Извержение началось в кратере Галемаумау в ночь с 20 на 21 декабря после землетрясения магнитудой 4,4 балла.

По данным Геологической службы США кроме землетрясения была зафиксирована серия из семи подземных толчков мощностью от 2,5 до 2,7 балла.

"После 21:30 в воскресенье началось извержение в кратере вершины Килауэа", - говорится в заявлении сейсмологов.

Ранее извержение вулкана Килауэа происходило в 2018 году. Тогда потоки магмы почти полностью уничтожили городок Лейлани-Эстейтс, где до этого жили примерно 10 тыс. Человек, а также два прибрежных курортах и значительную часть дорог и инфраструктуры Большого острова, где расположен Килауэа. Тогда пострадали 24 человека.

Видео извержения:

Напомним, 16 ноября проснулся вулкан Стромболи на Сицилии.

14 декабря произошло извержение Этні.

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