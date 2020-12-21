Мутации коронавируса Израиль закрывает въезд для иностранцев и будет отправлять прибывших в страну израильтян на карантин

21 декабря, 2020, 17:32

Со среды, 23 декабря, все израильтяне, которые будут возвращаться на родину из-за границы, будут обязаны провести две недели на карантине в гостинице

Об этом сообщает The Times of Israel.

Въезд иностранцев на территорию Израиля будет на время запрещен.

Правительство решило принять такие решения из-за ситуации в Великобритании, где обнаружили потенциально опасную мутацию COVID-19.

20 декабря Министерство здравоохранения Израиля объявило все страны мира "красными", то есть эпидемиологически опасными.

В Израиле 20 декабря началась массовая вакцинация населения от ковиду.

Первым прививки сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху - это происходило в прямом эфире.

По состоянию на понедельник, 21 декабря, в Израиле всего подтвердили 375 тысяч случаев коронавируса, почти 4 тысячи - летальных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb