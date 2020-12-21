Мутации коронавируса Израиль закрывает въезд для иностранцев и будет отправлять прибывших в страну израильтян на карантин
Об этом сообщает The Times of Israel.
Въезд иностранцев на территорию Израиля будет на время запрещен.
Правительство решило принять такие решения из-за ситуации в Великобритании, где обнаружили потенциально опасную мутацию COVID-19.
20 декабря Министерство здравоохранения Израиля объявило все страны мира "красными", то есть эпидемиологически опасными.
В Израиле 20 декабря началась массовая вакцинация населения от ковиду.
Первым прививки сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху - это происходило в прямом эфире.
По состоянию на понедельник, 21 декабря, в Израиле всего подтвердили 375 тысяч случаев коронавируса, почти 4 тысячи - летальных.
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