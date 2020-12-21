Морозы и снег: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 22 декабря

21 декабря, 2020, 17:26

В Украине 22 декабря в некоторых областях ожидается снег, дождь и местами сильный ветер. Ночью ожидаются морозы

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Завтра, 22-го декабря, синоптическая Украины почувствует различные влияния. Восточная часть будет принадлежать арктическому воздуху - ближайшей ночью там вероятно до -10°C", - отметила синоптик.

В западной части вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя еще и с сильным ветром.

Осадки, преимущественно мокрый снег и снег, также пройдут на Луганщине, Донетчине и на Запорожье. Большая часть территории Украины завтра - без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня вторника будет колебаться от -2°C до +2°C. В восточных областях ожидается днем -2°C...-5°C (ночью до -10°C), а на Западе Украины будет теплее, максимально до +2°C...+6°C.

В Киеве 22-го декабря немного подморозит: ночью до -4°C, днем до -2°C. Однако существенные осадки - вряд ли.

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