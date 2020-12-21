Механизм предоставления Украине вакцины от COVID-19 может быть разработан до середины января, - Точицкий

Об этом он сообщил на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений, передает " Интерфакс-Украина ".

"ЕС сейчас разрабатывает механизм предоставления третьим странам вакцины или продажи, что предусмотрено в каждой из шести соглашений, заключенных Европейской Комиссией с производителями. Мы как страна находимся в приоритете, по меньшей мере выделения вакцины в первую очередь для врачей и людей более пожилого возраста", - сказал Точицкий.

По его словам, этот механизм может быть готов к середине января следующего, 2021 года.

Также он добавил, что Украина должна, как и любая другая страна, обеспечить хранилища для хранения соответствующих вакцин.

"Второй элемент, который мы должны учесть - вакцина будет предоставляться Европейским Союзом через государство-член, то есть своего рода посредника. Мы предполагаем, и соответствующие консультации уже ведутся с нашими польскими коллегами, что это может быть Польша", - отметил дипломат.

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