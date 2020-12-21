Китай планирует провакцинировать 50 млн человек от COVID-19 до середины февраля

21 декабря, 2020, 19:09

В Китае планируют вакцинировать 50 млн жителей до начала праздника китайского Нового года (12 февраля)

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Bloomberg .

Массовую вакцинацию должны начать до 15 января. Тогда должны начать вводить первую дозу, а вторую - до 5 февраля.

Вакцинировать будут такие группы населения - врачей, полицию, сотрудников аэропортов и таможенных служб. Для прививок будут использовать китайские вакцины, которые разработали компании Sinopharm и Sinovac Biotech.

Китай выдал разрешение на вакцинацию двумя препаратами - от компаний Sinovac Biotech и Sinopharm.

Министерство здравоохранения ОАЭ зарегистрировало вакцину от COVID-19 китайского разработчика Sinopharm и сообщил о ее эффективности на 86%.