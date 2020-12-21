Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 6545 новых случаев

21 декабря, 2020, 08:12

6545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря

В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1766 человек;

летальных исходов - 80;

выздоровели - 5106 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22149, методом ИФА - 4690).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 970 993 человека;

выздоровели - 586 268 человек;

летальных исходов - 16 665;

проведения ПЦР-тестов - 5303103.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 101123 случаи;

Винницкая область - 21 035 случаев;

Волынская область - 30 773 случая;

Днепропетровская область - 53 155 случаев;

Донецкая область - 32 513 случаев;

Житомирская область - 36 774 случая;

Закарпатская область - 27 195 случаев;

Запорожская область - 47 789 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;

Киевская область - 53463 случаи;

Кировоградская область - 7817 случаев;

Луганская область - 8900 случаев;

Львовская область - 56 953 случая;

Николаевская область - 27 017 случаев;

Одесская область - 64 589 случаев;

Полтавская область - 31 961 случай;

Ровенская область - 38 656 случаев;

Сумская область - 38 170 случаев;

Тернопольская область - 32 498 случаев;

Харьковская область - 65 414 случаев;

Херсонская область - 15 814 случаев;

Хмельницкая область - 36 814 случаев;

Черкасская область - 34 945 случаев;

Черновицкая область - 38363 случаи;

Черниговская область - 27 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

6545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов воскресенья, 20 Декабря 2020