Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 6545 новых случаев
В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1766 человек;
- летальных исходов - 80;
- выздоровели - 5106 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22149, методом ИФА - 4690).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 970 993 человека;
- выздоровели - 586 268 человек;
- летальных исходов - 16 665;
- проведения ПЦР-тестов - 5303103.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 101123 случаи;
Винницкая область - 21 035 случаев;
Волынская область - 30 773 случая;
Днепропетровская область - 53 155 случаев;
Донецкая область - 32 513 случаев;
Житомирская область - 36 774 случая;
Закарпатская область - 27 195 случаев;
Запорожская область - 47 789 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;
Киевская область - 53463 случаи;
Кировоградская область - 7817 случаев;
Луганская область - 8900 случаев;
Львовская область - 56 953 случая;
Николаевская область - 27 017 случаев;
Одесская область - 64 589 случаев;
Полтавская область - 31 961 случай;
Ровенская область - 38 656 случаев;
Сумская область - 38 170 случаев;
Тернопольская область - 32 498 случаев;
Харьковская область - 65 414 случаев;
Херсонская область - 15 814 случаев;
Хмельницкая область - 36 814 случаев;
Черкасская область - 34 945 случаев;
Черновицкая область - 38363 случаи;
Черниговская область - 27 236 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
6545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов воскресенья, 20 Декабря 2020
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