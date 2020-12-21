 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоГлава Сумской ОГА Хома заболел COVID-19

Глава Сумской ОГА Хома заболел COVID-19

Председатель Сумской облгосадминистрации Василий Хома заразился коронавирусом

Об этом заявила его советник Наталья Дрозд, передает Sumy.Today.

Председатель Сумской ОГА будет лечиться в Харькове. О его состоянии советник не сказала.

11 декабря Хома пошел на изоляцию из-за риска заболеть. Он контактировал с инфицированным человеком.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать