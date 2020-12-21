Глава Сумской ОГА Хома заболел COVID-19

21 декабря, 2020, 18:48

Председатель Сумской облгосадминистрации Василий Хома заразился коронавирусом

Об этом заявила его советник Наталья Дрозд, передает Sumy.Today.

Председатель Сумской ОГА будет лечиться в Харькове. О его состоянии советник не сказала.

11 декабря Хома пошел на изоляцию из-за риска заболеть. Он контактировал с инфицированным человеком.