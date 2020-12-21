ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто из США и ЕС

21 декабря, 2020, 14:41

Государственная фискальная служба разоблачила схему уклонения от налогов на 2 млрд грн при импорте автомобилей из США и Европейского Союза

Об этом сообщила пресс служба ГФС.

Согласно сообщению, сотрудники ГФС совместно с Государственной налоговой службой разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.

"На протяжении двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборка авто и продажа их запчастей "предприятиям-скрутчика" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

В пресс-службе отметили, что всего было реализовано более 130 тыс. транспортных средств. Таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 млрд грн.

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