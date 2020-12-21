Гарантированную сумму вкладов надо поднимать из-за инфляции и роста средних размеров депозитов - Нацбанк

21 декабря, 2020, 09:10

Размер гарантированной суммы возмещения депозитов нужно поднять в три раза с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн из-за инфляции, роста средних размеров депозитов и доходов населения

Такую позицию высказал Андрей Даниленко, главный эксперт Департамента финансовой стабильности НБУ, в ответ на инфозапит Еспресо.TV .

"Повышение гарантированной суммы в 600 тыс грн было поддержано Советом по финансовой стабильности. Такое повышение обусловлено инфляцией, ростом средних размеров депозитов и доходов населения с момента последнего повышения гарантированной суммы. Оно обосновано расчетами Фонда. Повышение должно быть постепенным, пропорциональным развития финансовой системы и способности Фонда ", - отметил Даниленко.

Он подчеркнул, что повышение гарантированной суммы вкладов станет возможным только после решения вопроса платежеспособности Фонда и накопления достаточного фонда для выплат.

В Нацбанке не берутся делать прогнозы относительно сроков: "На сегодня даже не можем спрогнозировать принятии законодательства. Но вероятно, что первый этап повышения может состояться в следующем году ".

Вместе с тем, в Нацбанке ожидают, что нагрузка на работающие банки не возрастет, ведь регулярные взносы банков за несколько лет должны обеспечить достаточную способность Фонда делать увеличенные выплаты.

Даниленко напомнил, что по международным принципам система гарантирования должна охватывать большинство вкладчиков (90-95% от общего количества). По его данным, эта рекомендация полностью выполняется в Украине. А по рекомендациям Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI), гарантии не должны полностью покрывать сумму крупных вкладов.

"В мировой практике, гарантии покрывают преимущественно 20-50% от суммарной стоимости депозитов. Это позволяет минимизировать моральный риск, когда вкладчики несут деньги в высокорисковые банки с высокими процентами, полагаясь на гарантию ", - пояснил представитель Нацбанка.