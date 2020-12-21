Футболист "Ворсклы" может продолжить карьеру в АПЛ
21 декабря, 2020, 19:05
Защитник полтавской "Ворсклы" Пап-Альюне Ндиайе попал в сферу интересов английского "Вест Хэма"
Об этом сообщает Goal .
По информации источника, Альюне также интересуется "Брага". Португальский клуб внимательно следит за выступлениями 22-летнего сенегальца и рассматривает возможность его трансфера.
Английский "Вест Хэм" рассматривал футболиста еще летом этого года, но сейчас получил новую информацию и раздумывает, нужно ли оформлять трансфер центрбэка.
В этом сезоне Пап-Альюне Ндиайе провел 14 матчей и отдал 1 результативную передачу. Француз выступает за полтавский клуб с осени 2019 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 400 тыс. евро.
- 20 декабря стало известно, что полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили вторую часть сезона проведет на правах аренды в "Ворскле" .
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