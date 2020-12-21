ФСБ назвала звонок Навального участнику покушения на него "спланированной провокацией" и пообещала "проверку"

21 декабря, 2020, 21:04

21 декабря в ФСБ отреагировали на видео, где человек, который говорит с Алексеем Навальным фактически подтверждает версию российского оппозиционера об отравлении "Новичком"

Об этом сообщает ТАСС.

"Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы совершенных по отношению к нему действиях являются спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержке иностранных спецслужб", - отметили в ФСБ.

В спецслужбе назвали видео с телефонным разговором Навального с одним из сотрудников подразделения ФСБ подделкой.

"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее неоднократно апробированный в антироссийских акциях, позволяет исключить возможность установки реальных участников разговора", - подчеркнули в ФСБ.

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В Федеральной службе безопасности пообещали проверку по данному инциденту.

Отметим, сам Навальный в видео рассказывает, что программа по изменению телефонного номера, которую он использовал, широко используется российскими пранкерами для розыгрышей.

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Ранее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который якобы является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, организовавших его отравление.

Напомним, 17 декабря на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", после чего высказал предположение, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США

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