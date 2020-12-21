Если записи НАБУ по ДТЭК подтвердят, плата за коррупцию должна быть максимальной - эксперт
Об этом заявил политолог Анатолий Октисюк, комментируя записи НАБУ, на которых руководство ДТЭК обсуждало назначение Буславец министром, пишет gazeta.ua.
"В случае подтверждения информации по записям НАБУ, на которых топ-менеджер ДТЭК обсуждает с иностранным гражданином назначение Ольги Буславец в правительство, вне всяких сомнений, речь идет о коррупции с нанесением государству ущерба в особо крупных размерах. Ответственность за это преступление также должна быть максимальная из предусмотренных в Уголовном кодексе - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - говорит эксперт.
По его словам, связь Ольги Буславец с ДТЭК прослеживалась еще до ее назначения в правительство.
"Она известна реализацией в интересах Рината Ахметова скандальной схемы "Роттердам+", и именно поэтому фракция партии "Слуга народа" отказалась поддержать ее кандидатуру на должность министра. Но и в статусе исполняющей обязанности министра она демонстративно в течение почти всего 2020 года принимала решения в интересах монополиста. Наиболее шокирующее из этих решений: искусственное антирыночное ограничение мощностей Энергоатома, который производит дешевую электроэнергию, чтобы обеспечить продажу дорогой электроэнергии тепловых электростанций Ахметова. Как следствие, на украинском энергорынке одна из самых высоких цен в Европе", - считает Октисюк.
"Украинские потребители до сих пор оплачивают сверхприбыли монополиста, при содействии Минэнерго цинично злоупотребляет своим положением. Если записи НАБУ помогут исправить ситуацию и привлечь к ответственности авторов теневой схемы, это снимет с экономики коррупционную ценовую надбавку, которая действует в интересах только одного олигарха", - резюмировал политолог.