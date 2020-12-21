Если записи НАБУ по ДТЭК подтвердят, плата за коррупцию должна быть максимальной - эксперт

21 декабря, 2020, 18:00

Если информация с записей НАБУ по Ольге Буславец подтвердится, ответственность за коррупцию должна быть максимальной

Об этом заявил политолог Анатолий Октисюк, комментируя записи НАБУ, на которых руководство ДТЭК обсуждало назначение Буславец министром, пишет gazeta.ua.

"В случае подтверждения информации по записям НАБУ, на которых топ-менеджер ДТЭК обсуждает с иностранным гражданином назначение Ольги Буславец в правительство, вне всяких сомнений, речь идет о коррупции с нанесением государству ущерба в особо крупных размерах. Ответственность за это преступление также должна быть максимальная из предусмотренных в Уголовном кодексе - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества ", - говорит эксперт.

По его словам, связь Ольги Буславец с ДТЭК прослеживалась еще до ее назначения в правительство.

"Она известна реализацией в интересах Рината Ахметова скандальной схемы "Роттердам+", и именно поэтому фракция партии "Слуга народа" отказалась поддержать ее кандидатуру на должность министра. Но и в статусе исполняющей обязанности министра она демонстративно в течение почти всего 2020 года принимала решения в интересах монополиста. Наиболее шокирующее из этих решений: искусственное антирыночное ограничение мощностей Энергоатома, который производит дешевую электроэнергию, чтобы обеспечить продажу дорогой электроэнергии тепловых электростанций Ахметова. Как следствие, на украинском энергорынке одна из самых высоких цен в Европе", - считает Октисюк.

"Украинские потребители до сих пор оплачивают сверхприбыли монополиста, при содействии Минэнерго цинично злоупотребляет своим положением. Если записи НАБУ помогут исправить ситуацию и привлечь к ответственности авторов теневой схемы, это снимет с экономики коррупционную ценовую надбавку, которая действует в интересах только одного олигарха", - резюмировал политолог.