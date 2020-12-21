ЕС согласовал цену на вакцину от коронавируса компании Pfizer

21 декабря, 2020, 13:07

Европейский Союз согласовал цену за вакцину против коронавируса разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech

Одна доза будет стоить 15,5 евро (18,9 доллара), сообщает Reuters .

Как сообщается, цена контракта на поставку ЕС 300 млн доз препарата несколько ниже той, по которой договорились покупать вакцину власти США.

Ожидается, что Европейское агентство лекарственных препаратов вынесет решение по вакцине уже в понедельник, 21 декабря. В свою очередь Еврокомиссия объявила, что через 2 дня после этого сможет разрешить использование вакцины в странах ЕС.

Ранее в ЕС назвали дату начала вакцинации граждан от коронавируса.

Всего в мире коронавирусом заразились более 77 млн человек.

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