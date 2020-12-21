Двукратный олимпийский чемпион проведет 7 месяцев в тюрьме

21 декабря, 2020, 19:48

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг осужден на 7 месяцев

Об этом сообщает NRK .

Нортуг проведет 7 месяцев в тюрьме за опасное вождение, нарушение скоростного режима и хранение наркотиков. Сторона обвинения настаивала на приговоре спортсмена к 8 месяцам наказания. Также норвежец пожизненно лишен водительских прав.

В августе полиция остановила автомобиль Петтера Нортуга на шоссе, когда он управлял машиной на скорости 168 км/ч при ограничении 110 км/ч. После этого в доме спортсмена нашли кокаин.

34-летний Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом 2010 года. Кроме этого, на Олимпиаде-2010 он получил бронзу и серебро. Является четырехкратным чемпионом мира по лыжным гонкам.

В декабре 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры.