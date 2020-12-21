Двукратный олимпийский чемпион проведет 7 месяцев в тюрьме
Об этом сообщает NRK .
Нортуг проведет 7 месяцев в тюрьме за опасное вождение, нарушение скоростного режима и хранение наркотиков. Сторона обвинения настаивала на приговоре спортсмена к 8 месяцам наказания. Также норвежец пожизненно лишен водительских прав.
В августе полиция остановила автомобиль Петтера Нортуга на шоссе, когда он управлял машиной на скорости 168 км/ч при ограничении 110 км/ч. После этого в доме спортсмена нашли кокаин.
34-летний Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом 2010 года. Кроме этого, на Олимпиаде-2010 он получил бронзу и серебро. Является четырехкратным чемпионом мира по лыжным гонкам.
В декабре 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры.
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