До 5 тыс. грн каждому: планируем выделить средства на ежемесячные доплаты медикам, - Кличко

21 декабря, 2020, 14:08

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из столичного бюджета на 2021 год планируют выделить деньги на доплаты медицинским работникам

Об этом сообщил Кличко во время брифинга 21 декабря.

По его словам, на внеочередном заседании 22 декабря депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам:

- врачам - 5 тыс. грн;

- медсестрам - 4 тыс. грн;

- младшему медперсоналу - 2 тыс. грн.

"Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация - недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения в проект бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, после реформы, медикам выплачивает государство, - отметил Кличко.

Он отметил, что эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников столицы.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год .

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