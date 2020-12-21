До 5 тыс. грн каждому: планируем выделить средства на ежемесячные доплаты медикам, - Кличко
Об этом сообщил Кличко во время брифинга 21 декабря.
По его словам, на внеочередном заседании 22 декабря депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам:
- врачам - 5 тыс. грн;
- медсестрам - 4 тыс. грн;
- младшему медперсоналу - 2 тыс. грн.
"Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация - недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения в проект бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, после реформы, медикам выплачивает государство, - отметил Кличко.
Он отметил, что эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу "Здоровье киевлян", в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников столицы.
- Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb