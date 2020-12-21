Бутусов согласился стать внештатным советником Тарана сроком на два месяца

21 декабря, 2020, 08:31

Министр обороны Андрей Таран предложил журналисту Юрию Бутусову четыре должности. Ни одна из них, по мнению журналиста, не предусматривает доступа к принятию решений

Об этом Бутусов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Бутусова, руководство Минобороны предложило ему следующие должности:

начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны;

начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики:

начальник директората информационной политики;

внештатный советник министра обороны на общественных началах;

"Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерству и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику", - прокомментировал Бутусов.

Он добавил, что министр, по его утверждению, читал его программу и со многими ее пунктами согласен, но не предоставил деталей относительно разговора, сославшись на то, что она не имела формы интервью.

"По итогам: я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - сообщил журналист.

Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Таран. Оказывается, такая срочность и публичность ... Опубликовано Юрием Бутусовым воскресенье, 20 Декабря 2020