Бутусов согласился стать внештатным советником Тарана сроком на два месяца
Об этом Бутусов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Бутусова, руководство Минобороны предложило ему следующие должности:
- начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны;
- начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики:
- начальник директората информационной политики;
- внештатный советник министра обороны на общественных началах;
"Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерству и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику", - прокомментировал Бутусов.
Он добавил, что министр, по его утверждению, читал его программу и со многими ее пунктами согласен, но не предоставил деталей относительно разговора, сославшись на то, что она не имела формы интервью.
"По итогам: я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - сообщил журналист.
Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Таран. Оказывается, такая срочность и публичность ...Опубликовано Юрием Бутусовым воскресенье, 20 Декабря 2020
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- Напомним, Министерство обороны Украины предложило журналисту Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве.
- Впоследствии, журналист Юрий Бутусов согласился на предложение Министерства обороны занять одну из должностей в ведомстве. Он обнародовал свою программу действий.
- 9 декабря Бутусов заявил, что Минобороны не выходит на связь после его согласия занять одну из должностей.
- В Минобороны отметили, что ждут журналиста Юрия Бутусова на собеседование и "расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение".
- Затем в Министерстве обороны заявили, что по результатам собеседования с Бутусовым, кадровые службы обнаружили отсутствие вакансий , "соответствующих уровню его амбиций".