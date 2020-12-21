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Espreso.tvОбществоБутусов согласился стать внештатным советником Тарана сроком на два месяца

Бутусов согласился стать внештатным советником Тарана сроком на два месяца


фото: Facebook Юрія Бутусова
Министр обороны Андрей Таран предложил журналисту Юрию Бутусову четыре должности. Ни одна из них, по мнению журналиста, не предусматривает доступа к принятию решений

Об этом Бутусов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Бутусова, руководство Минобороны предложило ему следующие должности:

  • начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны;
  • начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики:
  • начальник директората информационной политики;
  • внештатный советник министра обороны на общественных началах;

"Предлагая мне должности, министр признал объективность и справедливость моей критики и хотел бы, чтобы я учитывал в своей работе позицию министерству и тем самым помог бы организовать правильную информационную политику", - прокомментировал Бутусов.

Он добавил, что министр, по его утверждению, читал его программу и со многими ее пунктами согласен, но не предоставил деталей относительно разговора, сославшись на то, что она не имела формы интервью.

"По итогам: я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - сообщил журналист.

Итак, рассказываю о результатах встречи с министром обороны А.Таран. Оказывается, такая срочность и публичность ...

Опубликовано Юрием Бутусовым воскресенье, 20 Декабря 2020

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