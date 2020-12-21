Бульдозеристы в Киеве случайно наткнулись на захоронение генерала с казацкой семьи

21 декабря, 2020, 09:56

Бульдозеристы в Киеве случайно наткнулись на надгробие генерала Евгения Спокойського-Францевича (1835-1907)

Об этом сообщил в Facebook историк Тарас Чухлиб.

Спокойськи-Францевич принадлежали к благородным литовским и казацко-офицерским украинским семям. Роднились с казацкими родами Кулябок-Корецких.

Ученый из Института истории НАНУ Александр Алферов выехал на место находки и сделал необходимые действия для описания и консервации уникальной находки.