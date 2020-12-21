Бульдозеристы в Киеве случайно наткнулись на захоронение генерала с казацкой семьи
21 декабря, 2020, 09:56
Бульдозеристы в Киеве случайно наткнулись на надгробие генерала Евгения Спокойського-Францевича (1835-1907)
Об этом сообщил в Facebook историк Тарас Чухлиб.
Спокойськи-Францевич принадлежали к благородным литовским и казацко-офицерским украинским семям. Роднились с казацкими родами Кулябок-Корецких.
Ученый из Института истории НАНУ Александр Алферов выехал на место находки и сделал необходимые действия для описания и консервации уникальной находки.
ТОЛЬКО что найдены надгробной плите ГЕНЕРАЛА Сегодня утром, 18 декабря 2020, бульдозеристы в Киеве случайно ...Опубликовано Тарас Чухлиб Пятница, 18 Декабрь 2020
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