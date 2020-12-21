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Espreso.tvОбществоБульдозеристы в Киеве случайно наткнулись на захоронение генерала с казацкой семьи

Бульдозеристы в Киеве случайно наткнулись на захоронение генерала с казацкой семьи


фото: Facebook Тараса Чухліба
Бульдозеристы в Киеве случайно наткнулись на надгробие генерала Евгения Спокойського-Францевича (1835-1907)

Об этом сообщил в Facebook историк Тарас Чухлиб.

Спокойськи-Францевич принадлежали к благородным литовским и казацко-офицерским украинским семям. Роднились с казацкими родами Кулябок-Корецких.

Ученый из Института истории НАНУ Александр Алферов выехал на место находки и сделал необходимые действия для описания и консервации уникальной находки.

 

ТОЛЬКО что найдены надгробной плите ГЕНЕРАЛА Сегодня утром, 18 декабря 2020, бульдозеристы в Киеве случайно ...

Опубликовано Тарас Чухлиб Пятница, 18 Декабрь 2020

 

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