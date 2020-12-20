Зеленский рассказал, чего он ждет от Байдена

20 декабря, 2020, 09:17

Об этом Зеленский сказал в интервью газете The New York Times полный перевод которого размещен на официальном президентском сайте, передает Еспресо.TV.

"Я считаю, что потеряна позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть. Очень важно - выбрать такого человека, который будет осуществлять необходимые шаги, который понимает украинскую ментальность. Важно не ошибиться в этом кадровом вопросе. Здесь президент Байден имеет все максимальные шансы, потому что он много работал с Украиной, он - практик и понимает менталитет, понимает важные моменты, связанные с реформами ", - пояснил Зеленский

Также Зеленский выразил сожаление, что официальному Киеве больше не помогает такой успешный дипломат как спецпредставитель по вопросам Украинт в США Курт Волкер.

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