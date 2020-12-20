Зеленский обещает провести "глобальную судебную реформу"
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью газете The New York Times полный перевод которого размещен на официальном президентском сайте, передает Еспресо.TV .
"Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры - он работает больше года. Я считаю, что это важно. Сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, поскольку уже подготовлено много законов, подготовленные этапы внедрения этих реформ", - отметил глава государства.
Также президент заявил, что будет запущена реформа Службы безопасности Украины, которая отныне не будет заниматься экономическими преступлениями.
Что касается прокуратуры, то ее реформирование, по словам Зеленского, завершено.
- Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, чего он ждет от Байдена .
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