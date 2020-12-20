Зеленский обещает провести "глобальную судебную реформу"

20 декабря, 2020, 11:18

В течение следующего 2021 года в Украине должна начаться "глобальная судебная реформа"

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью газете The New York Times полный перевод которого размещен на официальном президентском сайте, передает Еспресо.TV .

"Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры - он работает больше года. Я считаю, что это важно. Сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, поскольку уже подготовлено много законов, подготовленные этапы внедрения этих реформ", - отметил глава государства.

Также президент заявил, что будет запущена реформа Службы безопасности Украины, которая отныне не будет заниматься экономическими преступлениями.

Что касается прокуратуры, то ее реформирование, по словам Зеленского, завершено.

Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, чего он ждет от Байдена .

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