Заявки на помощь в 8 тыс. грн оформили более 260 тыс. ФЛП и наемных работников

20 декабря, 2020, 16:39

261тыс. ФЛП и наемных работников оформили заявки на получение помощи в 8 тыс. грн во время карантина

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.

По его словам, за неделю соответствующие заявки уже оформили 261 тыс. украинцев.

"С понедельника начался прием заявок на выплату 8 тыс. грн помощи для ФЛП и наемных работников, деятельность которых может быть приостановлена в период "карантина зимних каникул" в январе. На сегодня уже более 261 тыс. украинцев успешно оформили заявки через портал и приложение "Дія", - написал Шмыгаль.

16 декабря сообщалось, что заявления на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи через "Дію" подали 133 874 физических лица - предпринимателя и наемных работника.

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