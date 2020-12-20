Завтра на Банковой состоится акция "Стоп Шкарлет!"

20 декабря, 2020, 12:39

В понедельник, 21 декабря в 18:00, под Офисом президента пройдет митинг "Стоп Шкарлет - не дадим убить образование!"

Об этом со ссылкой на размещенное в сети приглашение рассказывает Еспресо.TV .

В нем назначенный 17 декабря министр образования и науки Сергей Шкарлет назван "преданным членом Партии регионов", "плагиатором, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства, а также тем, кто "за университетские средства купил себе автомобиль за $ 60 тыс." , "радостно получал награды от Табачника" и "выступает за "переосмысление" ВНО, фактически за его возможную отмену".

"За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки госбюджета на 2021 год. Кроме того, Шкарлет так и не признал плагиат в своих работах, зато его "защитники" угрожали общественным активистам ", - говорится в анонсе.

"Сергей Шкарлет в должности министра образования - это позор для страны! Мы требуем немедленного отстранения Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины!", - отмечают организаторы завтрашнего мероприятия.

В оргкомитет акции вошли студенческие парламенты Киево-Могилянской академии, Киевского университета им. Бориса Гринченко, организации, а также оппозиционные сообщества и партии.

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