Завтра на Банковой состоится акция "Стоп Шкарлет!"
Об этом со ссылкой на размещенное в сети приглашение рассказывает Еспресо.TV .
В нем назначенный 17 декабря министр образования и науки Сергей Шкарлет назван "преданным членом Партии регионов", "плагиатором, который свою монографию "слепил" из текстов чужого авторства, а также тем, кто "за университетские средства купил себе автомобиль за $ 60 тыс." , "радостно получал награды от Табачника" и "выступает за "переосмысление" ВНО, фактически за его возможную отмену".
"За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки госбюджета на 2021 год. Кроме того, Шкарлет так и не признал плагиат в своих работах, зато его "защитники" угрожали общественным активистам ", - говорится в анонсе.
"Сергей Шкарлет в должности министра образования - это позор для страны! Мы требуем немедленного отстранения Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины!", - отмечают организаторы завтрашнего мероприятия.
В оргкомитет акции вошли студенческие парламенты Киево-Могилянской академии, Киевского университета им. Бориса Гринченко, организации, а также оппозиционные сообщества и партии.
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