Из-за нехватки учителей в оккупированной Керчи школьники не изучают математику, информатику и физику

20 декабря, 2020, 14:30

В школе №17 временно не подконтрольного украинской власти города Керчи (АР Крым) не преподают физику в 7-8-х, 10-х классах, а также математику в 6-х классах, информатику с 7-го по 11-й, музыку - в 5-8-х классах

В местной российской оккупационной администрации заверили, что вся учебная программа якобы будет вычитана во 2-м семестре 2020/2021 учебного года. Об этом говорится в письменном ответе заместителя главы администрации Юлии Атамалян на запрос информационного портала Kerch.FM, передает Еспресо.TV.

"Каким образом это сделано - неизвестно, ведь, по данным центра занятости и сайта "Работа в Керчи", на сегодня в Керчи 32 вакансии учителя. В основном требуются учителя математики, информатики, начальных классов, английского, физики", - говорится в материале Kerch .FM, обнародованном сегодня, 20 декабря.

В свою очередь Атамалян заявила, что в разные школы города на следующий - 2021/2022 учебный год дополнительно будут искать 22 учителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb