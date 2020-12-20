Из-за нехватки учителей в оккупированной Керчи школьники не изучают математику, информатику и физику
В местной российской оккупационной администрации заверили, что вся учебная программа якобы будет вычитана во 2-м семестре 2020/2021 учебного года. Об этом говорится в письменном ответе заместителя главы администрации Юлии Атамалян на запрос информационного портала Kerch.FM, передает Еспресо.TV.
"Каким образом это сделано - неизвестно, ведь, по данным центра занятости и сайта "Работа в Керчи", на сегодня в Керчи 32 вакансии учителя. В основном требуются учителя математики, информатики, начальных классов, английского, физики", - говорится в материале Kerch .FM, обнародованном сегодня, 20 декабря.
В свою очередь Атамалян заявила, что в разные школы города на следующий - 2021/2022 учебный год дополнительно будут искать 22 учителей.
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