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Espreso.tvОбществоВ захваченной Феодосии выпал первый снег

В захваченной Феодосии выпал первый снег

В воскресенье, 20 декабря 2020 года, Крым оказался под влиянием холодного атмосферного фронта. Как следствие, во временно неподконтрольной украинской власти Феодосии выпал первый снег

Об этом со ссылкой на портал феодосийской газеты "Кафа" сообщает Еспресо.TV.

"Идет большой, мокрый снег", - размещено ресурсом соответствующее видео.

 

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