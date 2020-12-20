В Славянске из-за тройного убийства поднят весь личный состав полиции

20 декабря, 2020, 12:56

В городе Славянске Донецкой области проводят беспрецедентные оперативно-розыскные мероприятия, начатые после того, как 19 декабря 2020 года работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража по улице Бульварной ним обнаружено тело 56-летнего мужчины

Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужчины и его матери - 1966 и в 1940-х годов рождения. На телах всех трех лиц - следы насильственной смерти, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Полицию Донетчины.

На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области.

По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb