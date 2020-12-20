В Славянске из-за тройного убийства поднят весь личный состав полиции
Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужчины и его матери - 1966 и в 1940-х годов рождения. На телах всех трех лиц - следы насильственной смерти, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Полицию Донетчины.
На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.
Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области.
По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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