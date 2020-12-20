В сети опубликовали список белорусов, которых прослушивает Лукашенковское МВД
20 декабря, 2020, 14:51
Инициатива BYPOL с целью предупреждения граждан об опасности опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3-го управления "ГУБОПиК" в связи с участием в протестах, а также список телефонов, по которым проводятся технические мероприятия, в том числе так называемая "прослушка "
Об этом сообщается на телеграмм-канале инициативы, передает Еспресо.TV.
В алфавитный список входит 89 человек.
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Приводятся их имена, отчества и фамилии, а также год рождения.
- Напомним, BYPOL - это обьединение отставных и действующих сотрудников белорусских силовых органов, поддерживающих оппозицию.
- Ранее ними публиковались кадры с нагрудных камер ОМОНа .
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