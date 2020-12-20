В сети опубликовали список белорусов, которых прослушивает Лукашенковское МВД

20 декабря, 2020, 14:51



фото: стопкадр з телеканалу "Беларусь-1"

Инициатива BYPOL с целью предупреждения граждан об опасности опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3-го управления "ГУБОПиК" в связи с участием в протестах, а также список телефонов, по которым проводятся технические мероприятия, в том числе так называемая "прослушка "