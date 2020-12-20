 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирВ сети опубликовали список белорусов, которых прослушивает Лукашенковское МВД

В сети опубликовали список белорусов, которых прослушивает Лукашенковское МВД


фото: стопкадр з телеканалу "Беларусь-1"
Инициатива BYPOL с целью предупреждения граждан об опасности опубликовала список лиц, находящихся в разработке 3-го управления "ГУБОПиК" в связи с участием в протестах, а также список телефонов, по которым проводятся технические мероприятия, в том числе так называемая "прослушка "

Об этом сообщается на телеграмм-канале инициативы, передает Еспресо.TV.

В алфавитный список входит 89 человек.

Читайте также: В Минске ОМОН вместе с отцом схватил детей 6 и 8 лет

Приводятся их имена, отчества и фамилии, а также год рождения.

  • Напомним, BYPOL - это обьединение отставных и действующих сотрудников белорусских силовых органов, поддерживающих оппозицию.
  • Ранее ними публиковались кадры с нагрудных камер ОМОНа .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2020 воскресенье

19 декабря, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать