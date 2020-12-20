В Минске ОМОН вместе с отцом схватил детей 6 и 8 лет

20 декабря, 2020, 13:17

В минском микрорайоне Лебяжий на дворовое чаепитие вечером 19 декабря 2020 года приехали два микроавтобуса с силовиками Лукашенко

Около 25 местных жителей с детьми отдыхали в своих дворах, при этом запрещенной национальной бело-красно-белой символики у них не было, рассказывает Еспресо.TV с посиланнм на газету Салидарнасць .

Но силовики все равно увезли в Центральный РУВД мужчиину с двумя дочерьми, 6 и 8 лет.

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Также схватили еще одного папы, который был с младенцем в коляске, оторвали прямо от коляски, не дав позвонить жене, и еще одного мужчину.

Папу с двумя девочками через некоторое время выпустили, изъяв телефон и предупредив, чтобы ждал повестку в суд.

"Двое других мужчин не отпустили", - отмечает издание.

На скандал отреагировала экс-кандидат в президенты в 2015 году Татьяна Короткевич:

"Арест взрослых с детьми, задержание отца и бросание младенца одного в коляске правоохранителями в микрорайоне Лебяжий - говорят об одном: дна нет, когда руководит страх. Должен быть конец".

Напомним, в Беларуси продолжается мирная общедемократическая революция, главная цель которой - без применения насилия отстранить от должности главы государства ориентированного на Россию самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Сегодня - 134 день протестов.

Оппозиция и международное сообщество считают, что на выборах 9 августа победил не Лукашенко, а филолог по специальности Светлана Тихановская.

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