В Киеве одновременно заминировали Ocean Plaza, "Эпицентр" и три "Ашана"
20 декабря, 2020, 17:31
В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании нескольких супермаркетов и ТРЦ Ocean Plaza
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza, "Эпицентра" на улице Григоренко, и супермаркетов "Ашан" на Луговой, Бандеры и Святошинской.
На места выехали соответствующие службы.
Решается вопрос об эвакуации работников и посетителей.
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