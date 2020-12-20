В Киеве одновременно заминировали Ocean Plaza, "Эпицентр" и три "Ашана"

20 декабря, 2020, 17:31

В столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании нескольких супермаркетов и ТРЦ Ocean Plaza

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ Ocean Plaza, "Эпицентра" на улице Григоренко, и супермаркетов "Ашан" на Луговой, Бандеры и Святошинской.

На места выехали соответствующие службы.

Решается вопрос об эвакуации работников и посетителей.

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