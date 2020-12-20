В Днипре обнаружили в квартире 500 летучих мышей, которые поселились на балконе под обшивкой. ФОТО

20 декабря, 2020, 21:02

В Днипре спасатели изъяли из квартиры более полутысячи летучих мышей, которые устроили гнездо на балконе под обшивкой

Об этом сообщает Гоосударственная служба по чрезвычайным ситуациям в facebook.

Происшествие случилось в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова в городе Днипро. Заявители сообщили, что под обшивкой балкона живут летучие мыши.

Спасатели демонтировали обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей. Отловив более 500 животных, чрезвычайники поместили их в картонные коробки с отверстиями и передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark.

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