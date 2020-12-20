В Чернобыльской зоне задержали сборщиков радиационно загрязненных рогов животных

20 декабря, 2020, 12:20

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции, при реализации оперативной информации, обнаружили 3-х человек, которые на радиационно загрязненной территории вблизи ЧАЭС собирали рога диких животных

Правонарушители, которыми оказались двое украинцев и один белорус, незаконно проникли на отселенные территорию и на момент задержания успели собрать более трех десятков роговых образований копытных животных. Как выяснилось, все мужчины являются жителями Киевской области, иностранец имеет право постоянно проживать на территории Украины, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В отношении задержанных правоохранители составили протоколы по ст. 46-1 КУоАП (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению), решение по которым будет принимать суд. Вместе с тем, пограничники направили в компетентные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК (нарушение требований режима радиационной безопасности).

Рога оленей, козлов и лосей общим весом более 50 кг изъяты.

"Кстати, один из правонарушителей уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Так, в мае текущего года его вместе с двумя другими искателями приключений, задержали в Чернобыльской зоне. Тогда нарушители успели собрать более 150 кг роговых образований диких животных", - отмечают пограничники.

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