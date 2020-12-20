В 2021 году в местном самоуправлении будет настоящий хаос, - Бессмертный

20 декабря, 2020, 20:44

Непродуманность и незавершенность устроенного командой Зеленского сокращения районов, которое наложилось на отмену сельсоветов в рамках образования объединенных территориальных общин, будут очень заметны в новом, 2021 году

Такое мнение украинский политик Роман Бессмертный высказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

Прежде всего это касается имущества и деятельности предприятий критической инфраструктуры.

"Сегодня, в условиях, когда созданы новые районы, когда созданы новые представительные органы местного самоуправления и формируются ОТГ (объединенные территориальные громады, - ред.), нужно дать ответ на вопрос: как будут формироваться бюджеты, как будет перераспределено имущество между государственными структурами и местным самоуправлением. Уже сейчас представительные органы ОТГ принимают решение о фактическом привлечении государственного имущества себе на балансы, скажем, больниц, школ, разного рода комбинатов, предприятий и др., и при этом на сегодняшний день разработанного правительством механизма того, как передать это имущество, как распределить эти предприятия, как их финансировать, нет. Это хаотизирует ситуацию", - отметил политик.

В качестве примера он привел осложнения с прекращением вывоза мусора из сел поблизости от Львова.

Еще сложнее, по его словам, будет ситуация с медицинским обслуживанием и онлайн-образованием, о которой в госбюджете-2021 "даже не упоминается".

"И хуже всего, что ситуация бьет по наименее защищенным слоям населения", - добавил Бессмертный.

"Люди даже не знают, куда обратиться. Был сельсовет, его сейчас ликвидировали. Но ведь даже старост там не выбрали на сегодняшний день.То есть люди не знают, куда им бежать. Центральные усадьбы (новых органов местного самоуправления, - ред.) не оформлены, адреса не определены, связь с ними не установлена", - добавил он.

"Я вам обещаю: следующий год - это год хаоса в деятельности местной власти и органов местного самоуправления, потому что они год, а может и больше, будут разбираться между собой. Представляете в какой ситуации будет гражданин, который не знает ни куда обратиться с проблемами, ни какие ответы есть на эти проблемы?!" - подытожил Роман Бессмертный.

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