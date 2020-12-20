Умер украинский историк Игорь Скочиляс

20 декабря, 2020, 18:22

На 54-м году жизни от коронавируса умер украинский историк, преподаватель Украинского католического университета Игорь Скочиляс

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий в facebook.

"Игорь был лучшим знатоком и исследователем Киевской церкви, преподавал в УКУ. Сегодня стало известно, что Игорь ушел от нас. COVID. Ему было 53 года. Это большая потеря для Украины. Сочувствие близким и родным. Вечная память", - написал Княжицкий.

Также нардеп выложил запись разговор с Игорем Скочилясом на Еспресо.TV.

"Это запись моего разговора с выдающимся украинским историком Игорем Скочилясом", - отметил Княжицкий.

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