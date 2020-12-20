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Espreso.tvОбществоУкргидрометцентр предупреждает о тумане в большинстве областей

Укргидрометцентр предупреждает о тумане в большинстве областей


фото: rbc.ua
Сегодня утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях имеют место потенциально опасные погодные условия

Об этом со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр передает Еспресо.TV.

"20 декабря ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - отмечается на официальной странице учреждения.

Речь идет о желтом уровне опасности.

Видимость - от 200 до 500 метров.

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