Укргидрометцентр предупреждает о тумане в большинстве областей

20 декабря, 2020, 10:10

Сегодня утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях имеют место потенциально опасные погодные условия

Об этом со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр передает Еспресо.TV.

"20 декабря ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - отмечается на официальной странице учреждения.

Речь идет о желтом уровне опасности.

Видимость - от 200 до 500 метров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb