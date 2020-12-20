Украинский клуб одержал шестую подряд победу в Лиге чемпионов

20 декабря, 2020, 16:21

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" обыграл французский "Нант" и одержал шестую подряд победу на групповом раунде Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в 9-м туре ЛЧ "Мотор" победил в Запорожье "Нант" 29:28. Эта победа оказалась для украинского клуба шестой подряд в турнире и позволила выйти на третье место в группе.

Напрямую в четвертьфинал выходят первые две команды из группы; клубы, которые финишируют на третьем - шестом местах сыграют в 1/8 финала.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Мотор" сыграет 10 февраля в Запорожье против немецкой команды "Киль".

Турнирное состояние: "Барселона" (Испания) - 16 очков (после 8 игр), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Мотор" (Украина) - 12 (9), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" (Франция) - 4 (8), "Целье" (Словения) - 2 (8), "Загреб" (Хорватия) - 0 (7).

Напомним, 10 декабря "Мотор" переиграл французский "Нант" и одержал четвертую подряд победу в Лиге чемпионов.

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