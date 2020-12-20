Украинцы греко-католики в Будапеште лепят вареники, чтобы построить храм, школу и детсад

20 декабря, 2020, 09:36

Прихожане прихода Покрова Богородицы УГКЦ в Будапеште начали бессрочную акцию лепки вареников, которая должна стать вкладом в построение церкви, украинской школы, садика и пастырского центра имени кардинала Гузара

Главный лозунг приходской акции: "лепя вареники, лепим общество и строим церковь", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .

"Начала нелегкие, потому что приход не имеет своей церкви и соответствующих помещений для этой работы. Но есть прихожан, которые приглашают в свои дома для лепки. Начали участвовать студенты волонтеры в этом деле. Со следующего года планируем брать в аренду подходящее помещение и закупить технику. Чувствуется поддержка и сознание наших прихожан. Этот проект осуществляется под патронатом фонда УГКЦ в Венгрии, главной целью которого является финансовая поддержка пастырства украинцев в Венгрии ", - говорит Дамиан Габор, священник для украинцев в Будапеште.

О строительстве церкви УГКЦ в Будапеште уже давно идет речь на официальных встречах с венгерскими властями и церковью.

"Мы решили от разговоров перейти к делу, поэтому начали эту акцию. В качестве примера, нам служат украинские общины в США и Канаде, которые за счет лепки вареников строили храмы, школы и украинские центры. Хотим иметь свой храм, который должен стать местом единения общины и встреч с Богом ", - отмечают представители украинского сообщества Будапешта.

Справка

В октябре 2008 года состоялась первая литургия для украинцев греко-католиков в Венгрии, которую возглавил кардинал, глава УГКЦ Любомир Гузар и владыка Филипп Кочиш.

С 2012 года, по договоренности иерархов Венгрии и Украины, с пастырским визитом раз в месяц в украинском-греко-католиков в Будапеште приезжал из Киева отец Габор. За четыре года он был назначен на постоянное служение.

От 2016 г. украинцы греко-католики молились в разных храмах Будапешта.

С мая 2017 года до сегодня молитвы проходят в римско-католическом храме, что на улице Ваци Утца, 47.

По неофициальным данным, на территории Венгрии проживает более 100 тыс. украинцев.

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