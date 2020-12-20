Сенцов назвал свое увольнение подарком Путина Зеленскому

20 декабря, 2020, 20:17

Бывший пленник РФ Олег Сенцов заявил, что его освобождение из российской тюрьмы было подарком главы Кремля Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом он заявил в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на 5 канале.

"Все понимают, что Путин делал это для него. Поднес этот подарок, чтобы его заманить. Это приманка, чтобы он пошел на переговоры и что-то отдал", - сказал Сенцов.

Вместе с тем он отметил, что благодарен действующему президенту Украины за свое освобождение.

"Я поблагодарил Зеленского первым, когда сошел, и пожал ему руку. Я действительно ему благодарен, ведь он это сделал - прошел последнюю милю", - сказал Сенцов.

Также он подчеркнул, что над освобождением пленников 5 лет работали пятый президент Украины Петр Порошенко, активисты, обычные граждане и европейские политики.

В июле Олег Сенцов заявил, что попытка действующей власти любым способом посадить пятого президента Украины Петра Порошенко - это большая ошибка Владимира Зеленского.

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