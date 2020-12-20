Россияне разместили в белорусских Барановичах радиолокационный комплекс "Сопка"

20 декабря, 2020, 10:33

В белорусском городе Барановичи появился новый трехкоординатный радиолокационный комплекс "Сопка", который способен отслеживать все самолеты в радиусе 450 километров, в том числе в Польше, Литве и Украине

Соответствующий сюжет вышел на телеканале Министерства обороны Республики Беларусь, передает Еспресо.TV.

До этого комплекс был на вооружении только в российской армии.

Обслуживать новую технику будут белорусы, но, как отмечает минская газета Наша Нива, "Сопку-2" "разместила Россия".

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