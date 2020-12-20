"Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" и отпустил "Ливерпуль" в отрыв в АПЛ

20 декабря, 2020, 18:50

В 14-м туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" и уступил ему второе место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лондоне в конце первого тайма "Лестер" вывел вперед Джейми Варди, который реализовал пенальти.

Во втором тайме команда Брендана Роджерса увеличила преимущество после автогола Тоби Альдервейрельда.

"Лестер" победил "Тоттенхэм" 2:0, набрал 27 очков и вышел на второе место. "Тоттенхэм" с 25 пунктами опустился на четвертую позицию.

Лидирует "Ливерпуль", у которого 31 балл.

Чемпионат Англии

14-й тур

20 декабря

"Тоттенхэм" - "Лестер" 0:2

Голы: Варди, 45+4 (пен.), Альдервейрельд, 59 (авт.)

Напомним, 19 декабря в 14-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" разгромил в гостях "Кристал Пэлас" со счетом 7:0.

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