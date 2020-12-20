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Espreso.tvМирНовый штамм COVID-19 обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии, - ВОЗ

Новый штамм COVID-19 обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии, - ВОЗ


фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый штамп коронавируса, вслед за Великобританией, был обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии

Об этом сообщает BBC.

В частности, европейское отделение ВОЗ заявило, что за пределами Британии зарегистрировано более десяти случаев инфицирования.

Мутацию вируса выявили в Австралии, Дании и Нидерландах. В Дании зарегистрированы девять случаев заболевания, в Нидерландах и Австралии - по одному.

В ВОЗ отметили, что хотя мутация и привела к большей заразности, вирус не стал более смертоносным. Пока нет доказательств, что новый штамм иначе реагирует на имеющиеся вакцины.

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