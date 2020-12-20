На Харьковщине во время катания на санках погиб ребенок

20 декабря, 2020, 07:21

Национальная полиция расследует обстоятельства гибели ребенка в селе Новоселовка Нововодолажского района Харьковской области

По предварительным данным, 11-летний мальчик съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Ребенок умер до приезда медиков, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на полицию Харьковщины .

Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу, 19 декабря 2020 года, около 13:30.

Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.

Следователем сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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